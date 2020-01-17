Наталья Водянова открыла секрет «вечной молодости». На домашних фото со старшим сыном Лукасом она выглядит его сверстницей.

После просмотра снимков между давними подписчицами модели возник странный полилог. Одна из поклонниц призналась, Водянову приняла за девушку Лукаса. Другая сообщила, многодетная мама выглядит, как подросток. В итоге третья собеседница пришла к выводу, что неувядающей молодостью обладают только «ведьмы». Пришлось вмешаться в их оживленную переписку самой Наталье Водяновой, чтобы объяснить, что на самом деле она — ангел. Удивительному облику супермодели поклонники поражаются не в первый раз, но предположение о вмешательстве потусторонних сил звучит впервые. До этого момента фанаты просили только открыть тайну.

Больше года тому назад Водянова уже открывала для всех доступные «магические» способы, но, очевидно, дошли они не ко всем. Массаж, чистая вода, спорт и хорошие кремы — вот четыре «кита», на которых основан секрет звезды подиума. Активировать их можно только с помощью позитивного взгляда на мир. А чтобы достичь его, необходимо освободиться от зависти, усердно трудиться и дарить столько любви, сколько есть в сердце человека.

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