Появились данные о сроках объявления нового состава правительства

Состав нового правительства станет известен к началу следующей недели, пишут СМИ со ссылкой на источник.
Структура и состав правительства объявят до вторника, сообщил собеседник «Интерфакса».
Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева.
В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.
Сам новый премьер пообещал представить новый состав кабинета министров «в ближайшее время».
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