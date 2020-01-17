Эксперты оценили последствия «европейской» зимы в РФ для аграриев

Аграрии некоторых российских регионов могут столкнуться с низкими запасами влаги в почве из-за малоснежной зимы, однако говорить о последствиях «европейской» зимы для агропромышленного комплекса РФ пока рано, сообщили представители отрасли.

«Запасы влаги, близкие к рекордно низким, отмечаются в настоящее время на юге страны. Пока для озимых это неопасно, они спят. Но через полтора месяца осадки потребуются, появится определенный риск», – сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что эксперты ИКАР проанализировали суммарные осадки с сентября по декабрь начиная с 1990 года и выяснили, что «по основным зернопроизводящим регионам юга они находятся близко к самым низким значениям». По мнению Рылько, проблемы могут возникнуть и в некоторых регионах Поволжья, однако в целом делать более точные прогнозы пока рано.

«Критической ситуации, действительно, нет. К тому же в ряде регионов недавно прошел снег», – сказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, отметив, что низкие запасы влаги всегда ведут к проблемам.

Корбут считает, что говорить о последствиях «европейской» зимы пока рано, так как достаточно много факторов могут повлиять на будущий урожай.

При этом гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко рассказал, что сейчас на севере и северо-востоке средней полосы РФ количество осадков в норме или даже выше, на юге средней полосы – ниже нормы.

«Мы сейчас живем в погодном режиме южной Германии, у нас баварская зима. Если ей на смену придет баварская весна, то все будет нормально. Но сейчас делать прогнозы очень рано, пока все на уровне гаданий», – отметил он.

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