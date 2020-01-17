Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы, сообщает «Интерфакс».

На этом посту Егоров заменит Мишустина.

Егоров работает в ФНС с 2001 года. В 2011 году он занял должность замглавы ведомства.

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