Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы, сообщает «Интерфакс».
На этом посту Егоров заменит Мишустина.
Егоров работает в ФНС с 2001 года. В 2011 году он занял должность замглавы ведомства.
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