Мнение: Наследие Медведева: с чем предстоит иметь дело Мишустину

Аккурат после Старого Нового года россияне получили неожиданный подарок. Давно вызывавшее раздражение у многих правительство Медведева ушло в отставку. Сам Дмитрий Анатольевич оказался президентом не забыт: его ценный опыт пригодится в Совете безопасности РФ.

Теперь оптимисты возлагают надежды на «темную лошадку», нового главу кабмина Михаила Мишустина.

С чем же придется иметь дело бывшему налоговику, новичку в большой политике, и не пойдет ли он по стопам экс-премьера Медведева? Припомним основные претензии, высказываемые ранее к ушедшему правительству.

Вывод средств за рубеж

С 2014 года между Россией и Западом начался разлад. В отношении нашей страны введены санкции, объем которых непрерывно возрастает. Казалось бы, при системных проблемах в отечественной экономике стоит вкладывать средства в развитие России, повышая уровень ее автономности и суверенности. Вместо этого Центробанк разместил на счетах в зарубежных центральных и коммерческих банках 147,5 миллиарда долларов, еще 36 миллиардов – в негосударственных бумагах. Причем большая часть этих средств выведена именно в те страны, которые проводят откровенно антироссийскую санкционную политику. Мягко говоря, странновато.

Налоговая удавка

Налоговая нагрузка на российских физических и юридических лиц продолжает расти. Так, Минфин РФ повысил ставку по НДС с 18% до 20%, пообещав снизить ставку страховых взносов с 30 до 22%. Однако последнее сделано не было, но с повышением бремени благополучно справились. При всем этом, собранные с нас всех деньги зачастую преспокойно лежат в т.н. системообразующих банках, не расходуясь. Сотни налоговых миллиардов каждый год переносятся на следующий невостребованными остатками, обогащая банкиров.

Пенсионный «грабеж»

Несмотря на личные обещания президента Путина не повышать возраст выхода на пенсию, он таки был повышен. Виновато в этом вроде как правительство, которое решило сэкономить на содержании стариков. Стоит ли говорить, что это решение было большим «минусом к карме» и для Медведева, и для Путина?

Обнищание россиян

Из премьерского кресла Дмитрию Анатольевичу все виделось в благостных тонах:

Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас всё в порядке: увеличивается объём промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России находятся на очень хорошем уровне.

Но в действительности, результатом действий правительства стало то, что у 49,4% семей средств хватает только на еду и одежду, а 14,1% могут позволить себе только еду, то есть, находятся на грани физического выживания.

Ликвидация здравоохранения

Так называемая «оптимизация», проводимая либералами в правительстве, привела именно к тому, к чему и должна была привести. Количество медучреждений начало сокращаться. Чтобы «нарисовать» рост зарплат, чиновники от здравоохранения начали распределять фонд зарплаты среди меньшего количества персонала, что привело к массовым увольнениям и протестам среди медработников.

Порядка 35% младших медицинских работников были «оптимизированы», то есть, уволены. Программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов в регионах провалена, где они все-таки построены, там нет врачей. Даже в северной столице Санкт-Петербурге, чтобы не умереть, страдающие диабетом больные должны выстаивать в очередях за инсулином. По факту, при Медведеве, некогда весьма эффективная система бесплатной советской медицины вобрала в себя все худшее от платной и бесплатной.

Вымирание России

Прямым следствием всей этой многолетней либеральной деятельности властей является процесс депопуляции нашей страны. По расчетам Росстата, есть два сценария, базовый и негативный. При негативном за следующие 16 лет нас станет меньше на 15,7 миллиона, то есть, почти по миллиону человек в год. При базовом – прирост составит 3 миллиона. Правда, не уточняется, какова будет заслуга в этом мигрантов.

Стоит ли удивляться, что рейтинг ушедшего правительства и лично Дмитрия Медведева находились на крайне низких уровнях? И главный вопрос, собирается ли Мишустин что-то менять, или его просто попросили придержать на время премьерское кресло для нужного человека?

Источник https://narodreporter.livejournal.com/157880.html

Источник: Теория элит

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