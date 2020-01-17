Полякова улетела в Мексику на свой день рождения

Украинская певица Оля Полякова обнародовала в Instagram пляжные снимки, сделанные на отдыхе в Мексике.

«Ну, с новым годом!» – написала она в свой день рождения, 17 января.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ну с новым годом! *

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 16 Янв 2020 в 10:37 PST

Певица рассказала, что перед поездкой она потеряла паспорт – свой и младшей дочери, Алисы.

«Канкун! Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал. Но как же я рада, что все получилось!» – отметила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Канкун! Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал) но как же я рада, что все получилось! * #vacation #mexico фотограф @mikeyasinsky мой неизменный автор, на всех совместных отдыхах!))). Ну и традиционно: КАКОЕ ФОТО ЛУЧШЕ?)

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 16 Янв 2020 в 6:01 PST

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом. У них две дочери: Маша (2005) и Алиса (2011)

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На фоне недавно возникших слухов о серьезной болезни Михаила Жванецкого ситуацию решил прокомментировать его представитель. Олег Сташкевич опроверг данные сведения и заявил, что с писателем все в порядке. По словам секретаря сатирика, он проходит профилактическое обследование в клинике, поскольку этого требует возраст. Сейчас Михаилу Жванецкому 85 лет, и ему нужно следить за своим здоровьем, регулярно […]