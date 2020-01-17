Малюська в знак поддержки Гончарука залез под стол

Министр юстиций Денис Малюська поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, который подал заявление об отставке президенту Украину Владимиру Зеленскому. Министр 17 января опубликовал в Facebook фото, на котором он находится под столом.

«Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе исполняющего обязанности) все равно рука дотянется подписал указ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства», – написал Малюська.

Министр заявил, что поддерживает Гончарука, так как он является лучшим премьером в истории Украины.

Навіть якщо буду помирати (не те що перебувати у статусі в.о ) все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення… Posted by Denis Malyuska on Reede, 17. jaanuar 2020

15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он «полный профан в экономике», а у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. «Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет», – сказано в сообщении.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства».

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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