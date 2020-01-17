The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью, оценочной стоимостью около 600 миллионов рублей, — утверждает издание The Insider. Это — существенно выше его доходов. Если предположить, что он покупал ее по рыночной стоимости, на это бы не хватило заработков министра за 120 лет.

Лавров 16 лет возглавляет Министерство иностранных дел России. По данным The Insider, чиновнику принадлежит трехэтажный особняк площадью 499 квадратных метров с участком в деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе. Там раньше были государственные дачи, а сейчас это один из самых дорогие районов Подмосковья. По оценке The Insider, дом может стоить больше 300 миллионов рублей.

Издание также обнаружило у чиновника квартиру площадью 247 квадратных метров в доме в самом центре Москвы рядом с метро Пушкинская. Его рыночную стоимость издание также оценило в 300 миллионов рублей. Квартиру Лаврову подарила дочь, которая получила ее по обмену жилья с предыдущим владельцем — охранником в ЧОПе. Дочери тогда было 25 лет, бизнесом она не занималась, сообщает издание.

Комментариев самого Лаврова пока нет.

Лавров, который возглавляет российское внешнеполитическое ведомство более 15 лет, сейчас работает как исполняющий обязанности — после отставки кабинета Дмитрия Медведева.

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