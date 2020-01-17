Тбилиси приветствует заявление абхазского оппозиционера о диалоге

Тбилиси приветствует инициативу о непосредственном диалоге с абхазами и осетинами. Так отреагировали грузинские власти на заявление лидера абхазской оппозиции Аслана Бжания о его заинтересованности в возобновлении процесса по восстановлению доверия между грузинами и абхазами .

Глава грузинского Минюста Тея Цулукиани отметила в своём комментарии, что «пространство для диалога безгранично».

«Мы всегда заявляли, что поддерживаем только мирный путь и диалог с абхазами, которые находятся в очень тяжелом положении из-за оккупации… Путь диалога желателен, и надеемся, что он станет еще более многообразным», – заявила Цулукиани.

При этом министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили отметила в комментарии, что грузинская политика состоит из двух направлений: деоккупация и диалог с абхазами и осетинами. По её словам, за последнее время расширились контакты с общественностью обоих оккупированных регионов.

«Мы разговариваем и сегодня, но это не означает с нашей стороны признания их независимости… Со статусом переговорщика возможно вести диалог с различными представителями общественности, так было раньше, происходит сейчас, но этот процесс имеет неофициальную форму и желательно чтобы это все расширилось», – заявила 17 января Цихелашвили.

«Форма и формат не имеет значения»

Ранее в интервью с грузинским агентством новостей «ИнтерпрессНьюс» лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания сказал следующее: «Диалог необходим, в каком формате, в какой форме – не имеет значения, главное, чтобы он дал нам положительный результат… Не имеет значения, сколько сторон будут в нем участвовать, главное – чтобы в этот процесс были вовлечены люди, которые желают заключить этот процесс в человеческие и мирные рамки».

«Что касается ближайшей перспективы, я думаю, что в первую очередь нужно восстановить доверие между сторонами. В этом направлении должны быть предприняты шаги, и я убежден, это будет способствовать сближению наших позиций. Такого рода шаги должны быть предприняты в экономической сфере», – заявил лидер абхазской оппозиции.

Напомним, оппозиционер Аслан Бжания, был одним из руководителей январских протестов в Абхазии, в результате которых 12 января в отставку ушел де факто президент Рауль Хаджимба.

Бжания, согласно абхазским источникам, был главным конкурентом Хаджимбы на президентских выборах в 2019 году. Но он тогда не смог принять участие в президентской гонке, так как внезапно тяжело заболел. Как подозревают его сторонники, Бжания, вместе с двумя своими охранниками, был отравлен в апреле 2019 года «неустановленным веществом». Бжания намерен участвовать во внеочередных выборах де факто президента Абхазии, которые состоятся в марте.

Реакция абхазского МИДа

Вскоре после того как в Тбилиси были сделаны комментарии насчет инициативы абхазского оппозиционера, де факто МИД Абхазии распространил заявление о том, что в ведомстве «обратили внимание на реакцию грузинских должностных лиц относительно предложений о необходимости начала диалога между двумя странами, поступивших от некоторых общественно-политических деятелей Абхазии».

«Не можем не отметить удивление, которое вызвала у нас информация о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной», – сказано в сообщении, в котором при этом подчеркнуто, что «тема политического статуса» Абхазии на переговорах обсуждаться не может.

Сухуми заявляет, что намерен вести диалог с Тбилиси в формате Женевских международных переговоров по безопасности и стабильности на Кавказе. Что касается «обсуждения целесообразности иных форм диалога», согласно Сухуми, это станет возможным лишь после подписания Грузией документа о неприменении силы.

Примечательно, что соглашение о неприменении силы является одним из вопросов, который в течение лет заводит женевские переговоры в тупик. Тбилиси отказывается подписать этот документ, так как считает, что отколовшиеся регионы «не являются самостоятельными сторонами конфликта», и настаивает, что подписание такого соглашения, при необходимости, возможно только с Россией. Одновременно, Москва заявляет, что не признает себя стороной конфликта и отказывается подписать такое соглашение. Тбилиси утверждает, что Грузия уже взяла на себя обязательство не применять силу для восстановления своей территориальной целостности, ссылаясь на заявления грузинских лидеров с трибун ЕС и ООН. Однако Москва и поддерживаемые Россией сепаратистские режимы считают это недостаточным и настаивают на письменном оформлении данного устного заявления.

«Клевета» и «заблуждение»

В то же время, согласно утверждению фонда «Апра», президентом которого является Аслан Бжания, в социальных сетях против оппозиционера была развязана «клеветническая кампания», в которой его обвиняют в «сдаче национальных интересов».

«Очевидно, что власть, которая довела государственность Абхазии до грани развала, делает отчаянные попытки удержаться, не гнушаясь никакими приемами, в том числе и клеветническими», – говорится в заявлении фонда Бжании от 17 января.

Там же сказано, что статус Абхазии «не может быть предметом обсуждения нигде и ни с кем», «однако, нельзя отрицать, что существуют вопросы, которые невозможно решить, не ведя прямых переговоров с Грузией».

В качестве примера оппозиционеры приводят случаи, когда лица, совершившие в Абхазии преступления, скрываются на контролируемой Тбилиси территории: «Как решать этот вопрос, если правоохранительные органы абхазского государства не будут говорить с коллегами из Грузии?»

В заявлении также подчеркнута важность экономических связей: «Ежегодно в Абхазии собирают 8-10 тысяч тонн урожая орехов. Через российско-абхазскую границу проходит не более трехсот тонн. Остальное уходит в Грузию. Что это, если не экономические отношения?»

«Всю шумиху вокруг комментария Бжания, раздутую сторонниками Хаджимбы, расцениваем не иначе, как попытку ввести общественность в заблуждение, пытаясь отвлечь внимание от ужасов своего правления», – заявляют абхазские оппозиционеры.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирия – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

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