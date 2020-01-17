Скрипачку Чеботареву арестовали по делу «бога Кузи»

Тверской суд Москвы арестовал заслуженную артистку РФ скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о секте «бога Кузи», сообщили в пресс-службе суда.
«Суд арестовал до 2 марта Анастасию Чеботареву, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», – сообщили в суде, передает ТАСС.
В пятницу правоохранители задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые похитили 15 млн рублей. Также задержаны еще четверо фигурантов дела, они находятся под подпиской о невыезде.
Напомним, в июле 2018 года в Москве Пресненский суд признал виновным в избиениях и мошенничестве лидера секты «бога Кузи» Андрея Попова, его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Подсудимого обвинили в избиении адептов, а также в мошенничестве на сумму более 7 млн рублей.
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