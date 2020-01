Наука: Лишение семьи в детстве влияет на размер мозга во взрослом возрасте

Исследователи из Великобритании обнаружили, что у молодых людей, которые в детстве столкнулись с серьезной депривацией (лишением семьи), в среднем на 8,6 процентов меньше размер мозга по сравнению со своими сверстниками, у которых не было такого опыта.

Изменения мозга также оказались взаимосвязанными с более низким уровнем интеллекта и симптомами СДВГ. Подробнее об этом исследовании читайте в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Миллионы детей во всем мире живут в детских интернатах. В раннем детском возрасте лишение ощущения семейности связано с более высокой вероятностью того, что разовьются неврологические заболевания и психические расстройства во взрослом возрасте. Влияние депривации в детстве на мозг, а также степень структурных изменений в настоящее время малоисследованы.

Исследователи из Великобритании провели МРТ молодым людям, которые в раннем возрасте подвергались депривации в румынских детских домах эпохи Чаушеску, а затем были усыновлены британскими семьями. Выборку составили 67 усыновленных участников (от 3 до 41 месяца депривации), которых сравнивали с 21 усыновленными в Великобритании без условий депривации.

В случае депривации у молодых людей наблюдался значительно меньший общий объем мозга, чем у усыновленных участников эксперимента без опыта депривации (понижение на 8,6 процентов). Объем мозга был также взаимосвязан с продолжительностью периода депривации. Этот эффект сохранялся после анализа возможного влияния экологических и генетических нарушений.

Анализируя мозг усыновленных детей, исследователи обнаружили, что снижен объем правой нижней лобной области, но при этом наблюдается большая толщина правого нижнего височного региона. Объем правой медиальной префронтальной области также коррелировал с продолжительностью депривации. При этом в лимбической области мозга (отвечающей за формирование эмоций) не наблюдалось никаких анатомических эффектов, связанных с усыновлением.

В когнитивной сфере меньший объем мозга проявлялся в виде более низкого коэффициента интеллекта, а также более выраженного проявления симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Это исследование привело продемонстрировало, как депривация может повлиять на последующее развитие мозга. Оказалось, что даже в случае воспитания в приемных семьях эффект по-прежнему наблюдается.

