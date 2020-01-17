Жванецкий высказался о своем диагнозе

Сообщалось, что артист находится в больнице Управления делами президента. Медики оценивали его состояние как среднюю тяжесть, однако отмечали, что не все так плохо и шансы есть. Появилась информация даже о том, что Жванецкий узнал о диагнозе под Новый год.

Журналисты связались с Михаилом, чтобы узнать, как он себя чувствует, однако вскрылась сенсационная правда. Оказывается, артист в прекрасной форме и вместо лечебного учреждения проводит время в более приятном заведении.

«Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане», – высказался о заболевании комедиант в разговоре с корреспондентом издания Teleprogramma.pro. Таким образом он опроверг диагноз, однако подчеркнул, что хорошо понимает, откуда растут ноги у появившихся накануне слухов.

Уже позже к беседе присоединилась супруга сатирика. Она отметила, что Михаил Михайлович регулярно наблюдается у врачей и заботится о своем здоровье. Комедиант регулярно посещает медицинские учреждения, но исключительно в целях профилактики.

«Откуда идет такой слив информации? У нас ничего нет, мы на профилактике лежим в клинике. С возрастом это делаем, даже я раз в год ложусь», – подчеркнула женщина.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала петицию общественного движения «Сорок сороков», в которой требуется лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства за глумление над чувствами верующих во время интервью с французским актером Жераром Депардье. «По такой логике, если сегодняшние мои выступления и заявления не устроят кого-то, скажут: надо Поклонскую лишить гражданства. И основания найдутся 100%, я даю гарантию. […]