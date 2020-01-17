Большинство москвичек впервые стало рожать после 30 лет

Возраст рожающих женщин в Москве увеличивается, больше половины жительниц города впервые рожают после 30 лет, сообщил главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

«Из тенденций, которые мы видим в нашей сфере, это то, что наши пациенты становятся старше … Больше половины наших первородящих пациенток старше 30 лет», – сказал Оленев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что эта специфика влияет на внутреннюю структуру. «Это определяет нашу внутреннюю структуру, поскольку с увеличением возраста наши пациенты обретают те или иные соматические заболевания. И мы, безусловно, к этому готовы», – добавил Оленев.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, сообщил, что материнский капитал можно будет получить при рождении первого ребенка. После этого министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о готовности больниц к всплеску рождаемости.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие семьи могут рассчитывать на маткапитал с 2020 года.

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