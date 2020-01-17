Украинский футбольный клуб уволил игрока после поездки в Россию

Украинский футбольный клуб Первой лиги Украины «Агробизнес» разорвал контракт с форвардом Игорем Сикорским после его поездки в Санкт-Петербург.
«Клуб уволил футболиста после демонстративной поездки в Россию», – говорится в сообщении на сайте ФК. Фото из отпуска игрок размещал в своих соцсетях, на снимках Сикорский позирует рядом с достопримечательностями Петербурга.
«Жаль, но сегодня футбол – это политика. Когда на Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается, – сказано в сообщении клуба.
По мнению ФК, Сикорский «дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию».
Ранее украинские болельщики назвали «позором» переход защитника донецкого «Шахтера» Ивана Ордеца в московское «Динамо».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: "Конституционная реформа" при более детальном рассмотрении и появлении всё новых подробностей, становится всё более похожей на банальный государственный переворот. Обычно под госпереворотом понимают всевозможные уличные мероприятия или вариант табакерки в висок, но суть любого госпереворота — смена власти (или системы власти) вне рамок действующего правового поля. А уж кто это делает — президент или толпа […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Мы защитим вас от лишних денег / 24 декабря
- Мнение: Новые иски / 12 января
- Малахов силой упек наркозависимую Борисову в клинику / 15 декабря
- Как выглядят повзрослевшие дети погибшего Мурата Насырова / 10 декабря
- Максим Фадеев высказался по поводу Наргиз и ее отношения к России / 25 декабря
- Какие страшные люди раньше были… Не то что сейчас / 27 декабря
- Мнение: Хороший пример / 13 декабря
- Лолита Милявская рассказала, как женщинам легче пережить развод / 21 декабря