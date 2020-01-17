Возлюби ближнего своего: Канье Уэст подал милостыню бездомному через своего охранника

Обычная среда Канье Уэста так и осталась бы незамеченной для миллионов его поклонников, если бы в этот день не произошел один случай, который еще к тому же попал в объективы папарацци.

Утром 15 января 42-летний рэпер приехал в Калабасас по делам из своего с Ким Кардашьян дома в соседнем городке Хидден Хиллс, штат Калифорния. По дороге его автомобиль Lamborghini за 196 тысяч долларов проезжал мимо одного бездомного и Уэст решил остановиться у обочины. Мужчина держал в руках картонную табличку, на котором маркером было написано:

Ветеран на дороге. Помогите кто может.

Выйдя из салона, Канье подозвал к себе телохранителя. Сказав ему пару слов, охранник подошел к бездомному и протянул ему несколько купюр. Сколько денег артист пожертвовал бедняге, так и осталось тайной. Поклонники артиста одобрили поступок кумира, но все же задались вопросом, почему тот передал милостыню не самостоятельно, а через посредника?

Этот жест вполне органично вписывается в нынешний образ рэпера. Назвав себя недавно величайшим из когда-либо рожденных артистов и придя к духовной осознанности, в своем творчестве он все чаще обращается к Богу. Канье Уэст каждые выходные уже в течение года проводит воскресные службы, причем его семья и друзья полностью его в этом поддерживают и регулярно посещают музыкальные действа.

Теперь величайший из артистов, которого когда-либо создал Господь, работает на Бога. Я знаю, что Бог долгое время звал меня, а дьявол отвлекал. И когда мне было хуже всего, Бог был со мной, посылал мне знаки и вдохновлял продолжать свой путь,

— признался рэпер.

После этого заявления он выпустил альбом и поставил две оперы с религиозными мотивами. 25 октября Уэст представил пластинку Jesus Is King. В него вошли 11 треков, и каждый из них так или иначе включает в себя слова о Боге. И хотя сроки релиза не один раз переносились, и в итоге музыкальные критики вынесли вердикт, что альбом получился слабее его предыдущих работ. В середине ноября он представил на суд публики постановку о вавилонском царе, а спустя несколько недель — о Деве Марии.

Еще он выразил желание сменить имя на более религиозное — об этом Канье рассказывал в недавнем интервью.

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