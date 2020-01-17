Приятного аппетита: Гудков, Миногарова, Колокольников и другие в съемке Gucci и Aizel

20 января на территории фудмолла «Депо» откроется временный магазин Gucci Pin, где будет продаваться капсульная коллекция Disney x Gucci, которую Алессандро Микеле создал специально к китайскому Новому году. В честь этого события фотограф Алексей Киселев запечатлел на пленку ночной праздник в «Депо», на который пришли телеведущий и продюсер Александр Гудков, модель и телеведущая Мария Миногарова, актер Юрий Колокольников, художник Николай KoshKosh, актриса Варвара Шмыкова, блогеры Настя Ларкичева и Марина Басистая, модель агентства Oldushka Ольга Инокентьевна Крылова. Все герои, как и следовало ожидать, – в нарядах Gucci.

Юрий Колокольников Александр Гудков и Юрий Колокольников Ольга Крылова, Марина Басистая и Настя Ларкичева Николай KoshKosh и Варвара ШмыковаGucci Pin – это новая серия временных пространств бренда, которые с конца 2019 года открываются по всему миру. Идея этих поп-апов родилась благодаря значкам (pins), которые отмечают любимые места на диджитал-картах. В Москве Gucci Pin будет расположен у центрального входа внутри фудмолла «Депо». В магазине до 15 марта можно будет купить одежду, обувь и аксессуары с изображением Микки Мауса из специальной коллекции Disney x Gucci Китайский Новый год. Начиная с 20 января на aizel.ru можно будет зарезервировать вещи из этой коллекции и забрать их в Gucci Pin.

Юрий Колокольников Мария Миногарова Александр Гудков Ольга Крылова Варвара Шмыкова и Николай KoshKosh Марина Басистая и Настя Ларкичева

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: "Конституционная реформа" при более детальном рассмотрении и появлении всё новых подробностей, становится всё более похожей на банальный государственный переворот. Обычно под госпереворотом понимают всевозможные уличные мероприятия или вариант табакерки в висок, но суть любого госпереворота — смена власти (или системы власти) вне рамок действующего правового поля. А уж кто это делает — президент или толпа […]