Михаил Мишустин назначил нового главу ФНС

Премьер-министр Михаил Мишустин выбрал нового руководителя Федеральной налоговой службы. Высокий пост занял Даниил Егоров. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства, передает «Царьград».

Отмечается, что это распоряжение стало первым документом о кадровых назначениях, подписанным новым председателем правительства. Ранее Даниил Егоров был заместителем главы ФНС.

Напомним, 15 января правительство России в полном составе ушло в отставку. 16 января Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: "Конституционная реформа" при более детальном рассмотрении и появлении всё новых подробностей, становится всё более похожей на банальный государственный переворот. Обычно под госпереворотом понимают всевозможные уличные мероприятия или вариант табакерки в висок, но суть любого госпереворота — смена власти (или системы власти) вне рамок действующего правового поля. А уж кто это делает — президент или толпа […]