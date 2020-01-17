Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей

Итальянский бренд Versace не будет использовать кожу кенгуру в своих изделиях. Об этом сообщается на сайте организации LAV, занимающаяся защитой прав животных.
Переговоры LAV и Versace начались еще в 2018 году. Бренд отказался от использования кожи кенгуру еще в 2019-м, но сообщил об этом уже в 2020-м.
По данным LAV, каждый год в Австралии в коммерческих целях охотники убивают более 2,3 млн кенгуру. Также животные гибнут в пожарах.
Versace — итальянская компания, основанная в 1978 году модельером Джанни Версаче. Производит одежду, обувь, аксессуары, парфюмерию.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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