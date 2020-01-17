С начала 2019 года на Донбассе погибло 132 украинских военных, еще более 700 пострадали – Офис генпрокурора

С начала 2019 года по состоянию на 17 января в результате боевых действий на Донбассе погибло 132 украинских военных, еще 716 – пострадали. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

«В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области – 31 и 197 соответственно», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что Офис генпрокурора контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил от обстрелов боевиков.

В частности, в ОГП сообщили, что следователи Нацполиции открыли производство по факту обстрела боевиками «ДНР» 15 января 2020 года промышленной зоны города Авдеевка, в результате которого погиб военнослужащий ВСУ (ч.3 ст 258 Уголовного кодекса Украины).

По факту гибели украинского военного 16 января в селе Новозвановка Луганской области уголовное производство ведет СБУ по статье «создание террористической группы или террористической организации» УК.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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