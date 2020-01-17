В Самарской области в ДТП попал автобус с 20 детьми

Крупное ДТП произошло при участии пассажирского автобуса, который перевозил детей в Самарской области. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла 16 января на дороге в Курумоч. По предварительным данным сотрудников полиции, виноват в произошедшем водитель автобуса, который не принял во внимание плохую погоду и совершил съезд в кювет. В это время в салоне машины находились два десятка детей и двое взрослых, из них никто не пострадал. Приехавшие на место правоохранители помогли школьникам выбраться наружу и пересадили их в другой автобус, который доставил их в пункт назначения. Стражи правопорядка работали на месте аварии, выясняя все ее обстоятельства.

Еще один дорожный инцидент возник в в Самарской области 16 января. На трассе «Урал — Старая Рачейка» пожилой водитель автобуса не справился с управлением, после чего съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадали четыре человека: у двоих женщин диагностировали переломы ног, у мужчины и еще одной пассажирки — травмы лица.

В тот же день в Самаре в аварию попали сотрудники спасательной службы. Происшествие возникло на распутье четвертого квартала и Московского шоссе. Их машина столкнулась с иномаркой Range Rover. Перемещение на этом участке было затруднено, из людей никто не пострадал.

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