Нардепы от «Слуги народа» обратились в СБУ по поводу прослушки высших должностных лиц Украины

Народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины с просьбой провести расследование, связанное с записями якобы разговоров премьер-министра Алексея Гончарука, представителей Кабинета Министров и Национального банка Украины (НБУ).

Об этом 16 января проинформировали в Facebook партии.

«Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа», – процитировали в «Слуге народа» представителя Кабмина в Верховной Раде Елену Шуляк.

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В Facebook Шуляк назвала записи «сомнительными» и «не подкрепленными ни подтверждениями, ни опровержением подлинности материала».

«Прослушивание проводят разве что в рамках расследования уголовного дела или осуществления контрразведывательной деятельности. В противном случае речь о незаконной установке специальных техсредств для негласного получения информации в официальных служебных помещениях высших должностных лиц в государстве», – написала она.

По словам Шуляк, «очевидно, что информации о наличии упомянутых выше законных оснований для прослушивания нет, поэтому такое прослушивание требует проверки, а также ответственности за такие действия».

«Гончарук – одно из первых лиц государства. Если его так просто прослушивают для того, чтобы посклеивать пленки и осуществить информационный выброс, то что говорить о безопасности и приватности обычных украинцев?» – задается вопросом представитель Кабмина в Раде.

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15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой НБУ Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он «полный профан в экономике», у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. «Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет», – сказано в сообщении.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства».

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель выяснить, кто причастен к появлению аудиозаписей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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