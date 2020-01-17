Валерия на людях сильно приложила Пригожина

Популярный видеоблогер Ида Галич опубликовала новый выпуск своего шоу «Звездные флюИДЫ». Его героями стали многие знаменитости, в том числе и певица Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным. Галич подошла к ним с вопросом о том, как назвать ребенка.
Продюсер не растерялся. Он тотчас же предложил наречь будущее чадо в свою честь. На это блогер отметила, что имя красивое, однако если родится девочка, то оно ей не подойдет. Тогда в разговор вступила Валерия. Она назвала несколько вариантов, но блогеру они не понравились. Галич поинтересовалась, как изменить имя Иосиф на женское.
«Как сделать из Иосифа девочку?», – задала ведущая вопрос артистке. Валерия сходу выдала: «Жозефина», однако ее супругу это не понравилось. Он принял все на свой счет.
«Блин, нормально ты меня так приложила», – отреагировал Пригожин. Исполнительница поспешила оправдаться, что о нем речь вообще не шла.
Впрочем, Иду это не остановило. Уходя разговаривать с другими звездами шоу-бизнеса, что собрались на вручении премии «ОК», Галич заявила: «Пока, Валерия! Пока, Жозефина!». На это знаменитости лишь посмеялись, нисколько не обидевшись на чувство юмора видеоблогера.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Одним из подозреваемых в подготовке теракта в Берлине стал беженец из Чечни Зелимхан Б., являющийся племянником политического деятеля Ичкерии Мовлади Удугова, известного под псевдонимом Чеченский Геббельс. Об этом Зелимхан рассказал в интервью СМИ. Утром 14 января полиция и спецназ окружили его у подъезда дома в Берлине, ему заявили, что в отношении него проводится следствие по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Люди чувствительно относятся к оскорблениям от роботов / 2 января
- В Apple объяснили признание Крыма российским / 30 ноября
- «Витри сльози». Повалий выпустила клип, снятый на телефон. Видео / 16 января
- Тягач врезался в Airbus в аэропорту Воронежа / 28 ноября
- В реанимации больницы в Кемерове закончились лекарства / 8 января
- Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за коммунальные услуги / 4 декабря
- Россию из-за допинга на четыре года отстранили от международных соревнований / 9 декабря
- Euronews — по оценкам экспертов, от полного «гендерного равенства» нас отделяют столетия / 3 января