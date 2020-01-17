Валерия на людях сильно приложила Пригожина

Популярный видеоблогер Ида Галич опубликовала новый выпуск своего шоу «Звездные флюИДЫ». Его героями стали многие знаменитости, в том числе и певица Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным. Галич подошла к ним с вопросом о том, как назвать ребенка.

Продюсер не растерялся. Он тотчас же предложил наречь будущее чадо в свою честь. На это блогер отметила, что имя красивое, однако если родится девочка, то оно ей не подойдет. Тогда в разговор вступила Валерия. Она назвала несколько вариантов, но блогеру они не понравились. Галич поинтересовалась, как изменить имя Иосиф на женское.

«Как сделать из Иосифа девочку?», – задала ведущая вопрос артистке. Валерия сходу выдала: «Жозефина», однако ее супругу это не понравилось. Он принял все на свой счет.

«Блин, нормально ты меня так приложила», – отреагировал Пригожин. Исполнительница поспешила оправдаться, что о нем речь вообще не шла.

Впрочем, Иду это не остановило. Уходя разговаривать с другими звездами шоу-бизнеса, что собрались на вручении премии «ОК», Галич заявила: «Пока, Валерия! Пока, Жозефина!». На это знаменитости лишь посмеялись, нисколько не обидевшись на чувство юмора видеоблогера.

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Публикация от ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida) 16 Янв 2020 в 3:24 PST

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