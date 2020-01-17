Advance — главная цель Путина — создать глубинное государство

Сегодня от Владимира Путина ожидают какого-то коварного плана, который позволит ему остаться у власти пожизненно, однако ему не нужен такой план. Как пишет издание Advance, главная цель Путина — построить глубинное государство, то есть оставить РФ систему, которая будет функционировать, невзирая на то, кто является президентом.



Reuters

По мнению зарубежных СМИ, Владимир Путин заявил об изменениях в системе управления страной, чтобы после 2024 года остаться главным. Однако, как пишет Advance, ситуация намного глубже, чем кажется на первый взгляд.

Как продолжает издание, Путин предложил поправки к Конституции, которые обеспечат парламенту больше полномочий, чем сейчас и ограничат президента. Также президент заявил, что недоволен демографической политикой, и предложил меры для стимуляции рождаемости. Кроме того, он подчеркнул, что РФ располагает самым современным ядерным оружием в мире, и предложил, чтобы баллотироваться в президенты могли только те граждане, кто проживает в РФ минимум 25 лет и никогда не имел гражданства другой страны.

После выступления Владимира Путина Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку, и отметил, что заявленные реформы повлекут значительные изменения не только в статьях Конституции, но и в структуре власти вообще. После этого начали высказываться предположения, почему Путин может злиться на Медведева, однако истинную причину, даже если она есть, вряд ли озвучат в СМИ. Главное, считает автор статьи, нужно понимать одно: Путин не выбрал себе преемника, и его запланированным наследником Медведев не был.

«Этот миф больше не существует. По какой-то причине от Путина ожидали, что он, как какой-нибудь средневековый деспот, назначит себе наследника на троне. От президента, который сказал, что его страна располагает самым передовым оружием, этого ожидали даже те, кто не считает его плохим президентом. Ошибочные ожидания», — пишет автор материала.

По его мнению, Путин борется за своё место в российской истории и его цель — оставить РФ систему, которая будет функционировать, невзирая на то, кто президент России. Нечто подобное существует в Соединённых Штатах и иногда именуется глубинным государством.

Как заключает издание, теперь от Путина ожидают какого-то коварного плана, который позволит ему остаться у власти пожизненно, однако ему не нужен такой план. После 2024 года, когда закончится его президентский мандат, ему потребуются годы для того, чтобы запустить современную государственную машину, которая в случае появления может стать самым ценным его наследием для современной России.

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