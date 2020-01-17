В Сеть утекли 20 гигабайт персональных данных порномоделей

17.01.2020, 17:26, Новости дня

На одном из серверов Amazon в штате Вирджиния нашли около 900 тыс. файлов с конфиденциальными данными порномоделей, в том числе их имена, дату рождения, гражданство, номера паспортов, отпечатки пальцев, пишут СМИ.

Данные хранились в архивах zip для каждой модели, среди файлов есть видео, фото, скриншоты и документы, передает 3Dnews.

Утечку нашли исследователи из vpnMentor, по их данным, сервер принадлежит сети для взрослых PussyCash с аудиторией более 66 млн человек.

Отмечается, что в базе данных есть как информация 20-летней давности, так и профили, внесенные несколько недель назад.

Утечка затронула моделей, проживающих в Европе, Азии, Африке и Австралии. Пока сам сервис никак не прокомментировал ситуацию, представители ImLive, одного из брендов, принадлежащих сети, сообщили, что планируют решить проблему.

В октябре сообщалось, что данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе.



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