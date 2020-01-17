В РФ впервые нанесли маркировку на ранее угнанный автомобиль

17.01.2020, 17:26, Новости дня

В подмосковной Балашихе впервые в РФ нанесли дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиль, информирует Госавтоинспекция.

«Фактически через две недели после вступления в силу постановления правительства РФ №1653, которым были утверждены требования к дополнительной маркировке транспортных средств, одним из предприятий, расположенным в Балашихе Московской области, была впервые успешно применена процедура по нанесению такой маркировки», – сказано в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что маркировку нанесли на автомобиль, который ранее был похищен и возвращен владельцу после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями. В итоге после идентификации автомобиля, было принято решение о нанесении на него дополнительной маркировки.

Напомним, с начала 2020 года вступило в силу постановление правительства РФ №1653, в котором прописаны требования к содержанию и способу нанесения дополнительной маркировки на транспортные средства, маркировка которых ранее была уничтожена из-за коррозии или проведенного ремонта, либо подделана или скрыта.

Ранее были названы популярные способы угона автомобилей в Москве.



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