Второй сотрудник ярославской ИК‑1 получил 3,5 года колонии за избиение заключенных

Заволжский районный суд Ярославля 17 января приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего инспектора отдела безопасности ИК-1, 26-летнего Максима Яблокова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК) из-за избиения осужденного Хасдина Муртазалиева. Яблокова также обвиняют в пытках другого заключенного ИК-1, Евгения Макарова, но материалы по второму уголовному делу еще не передали в суд, сообщила адвокат Макарова Ирина Бирюкова.

Несколько дней назад другой сотрудник колонии №1, Сергей Ефремов, получил четыре года лишения свободы по тому же делу об избиении Макарова и был лишен звания капитана. Яблокова суд лишать звания не стал. Прокуратура запрашивала для Яблокова и Ефремова по пять лет колонии.

В 2018 году фонд «Общественный вердикт» передал журналистам записи с нательных видеорегистраторов в колонии. На одном видео, снятом в декабре 2016 года, конвоиры избивали Макарова, на другом – нескольких других заключенных избивали дубинками в коридоре. Видео опубликовала «Новая газета», после этого в ярославской колонии провели проверку и возбудили несколько уголовных дел.

Макаров и до публикации видео заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников колонии, но Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видео в 2018 году.

Яблоков сразу признал вину в избиениях, заключил сделку со следствием и дал показания против коллег. Он утверждает, что приказ об избиении новоприбывших осужденных получил от замначальника ИК-1 Игита Михайлова.

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