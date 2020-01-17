The Insider нашел у главы МИД РФ Лаврова элитные особняк и квартиру: они стоят более 600 млн рублей

Журналисты российского издания The Insider нашли у министра иностранных дел России Сергея Лаврова дом в элитной деревне Жуковка по соседству с Барвихой и квартиру в не менее элитном доме в Шведском тупике в Москве, где живет много высокопоставленных чиновников.

По данным издания, суммарная стоимость этой недвижимости составляет около 600 млн рублей, что существенно больше того, что Лавров мог бы позволить себе на задекларированный доход министра (около 4,5 млн рублей в год). Деньги на покупку квартиры и дома, по подсчетам журналистов, дипломату пришлось бы копить более сотни лет.

Загородный дом Сергея Лаврова, обнаруженный The Insider, находится в элитном подмосковном поселке Ландшафт в деревне Жуковка, который соседствует c Барвихой. Именно в этом поселке купил дом экс-президент Украины Виктор Янукович после своего побега. Сегодня, согласно выпискам из Росреестра, 17 домов и земельных участков в этом поселке находятся в собственности Российской Федерации: обычно так высокопоставленные чиновники и силовики скрывают данные о своей недвижимости от общественности.

Дом Лаврова – белый трехэтажный особняк площадью 499 кв. метров на участке в 28,4 сотки. Размер дома и участка полностью совпадают с параметрами собственности, указанной в официальной декларации министра. Дом и участок были впервые задекларированы в 2014 году и, видимо, тогда же и куплены, предполагает издание. При этом с 2008 по 2014 год, согласно официальным данным, Лавров и его супруга Мария в среднем зарабатывали около 4,5 млн рублей в год на двоих.

В объявлениях на сайтах продажи недвижимости минимальная цена домов в поселке Ландшафт начинается от 300 млн рублей.

Помимо особняка в Жуковке Лаврову также принадлежит квартира в элитном доме по адресу Шведский тупик, 3 площадью 247,3 кв. метров. В этом элитном 11-этажном кирпичном доме, также известном как «дом друзей Путина», живут сын бизнесмена Геннадия Тимченко Иван, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и бывшая жена главы «Роснефти» Марина Сечина.

Площадь квартиры Лаврова в этом доме также совпадает с указанной в декларациях министра. На сайте ЦИАН на момент подготовки материала было опубликовано только одно объявление о продаже квартиры в этом доме – шестикомнатные апартаменты площадью 288 кв. метров продавались за 312 млн рублей.

Квартиру в Шведском тупике, согласно официальным документам, министру подарила в 2007 году его дочь Екатерина. Сегодня она замужем за бизнесменом Александром Винокуровым, президентом компании «Марафон групп». На момент подарка Екатерине было 25 лет, она заканчивала магистратуру и сама также никаким бизнесом не занималась, подчеркивают расследователи.

Лавров в ответ на просьбу прокомментировать наличие у него элитной недвижимости заявил, что она задекларирована и оформлена в строгом соответствии с российским законодательством.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Санкт-Петербурге неизвестный угнал у пенсионерки автомобиль Hyundai Creta. Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что оставила свою машину на несколько часов в Василеостровском районе. Когда она вернулась, то иномарки уже не было. Полиция возбудила уголовное дело. Ведется расследование, сообщает ИА «Невские новости».