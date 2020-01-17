Медики рассказали о способах определения серьезности укуса домашнего питомца

Домашние питомцы способны к укусам, если находятся в стрессовом состоянии, незнакомой обстановке, рядом с чужими людьми или при неправильном с ними обращении. Медики назвали способы, которые помогут определить серьезность травмы.

Для начала следует осмотреть место повреждения, чтобы определить состояние раненого. Нужно обращать внимание на гематому, кожные проколы, а также кровотечение и посторонние предметы в ране. Также медики советуют выяснить, кто укусил человека, поскольку собаки с сильными челюстями могут его серьезно травмировать. Затем необходимо установить объем кровопотери, так как многие укусы домашних питомцев кровоточат слегка. Специалисты рекомендуют оценить интенсивность боли и проверить раненого на наличие других повреждений.

После укуса питомца следует быстро обратиться за медицинской помощью, а еще нужно узнать о прививках, которые были ему сделаны. Далее отслеживаются симптомы появления инфекции. Чаще всего именно кошки переносят болезнь. Важно не пропустить признаки столбняка, возбудители заболевания способны попасть в рану. Стоит подумать о консультации у лечащего врача, если человека беспокоят травмы, полученные во время нападении животного.

Для профилактики подобных укусов медики советуют отучить домашнего любимца от данного занятия. В этом помогут курсы дрессировки для собак или можно пригласить специалиста на дом. Чтобы избежать опасной ситуации, лучше не подходить к незнакомым животным.

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