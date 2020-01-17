Астролог рассказал, каким премьер-министром станет Михаил Мишустин

17.01.2020, 17:21, Разное

Сергей Безбородный, возглавляющий Школу научной астрологии поделился прогнозами по поводу того, каким премьер-министром станет Михаил Мишустин. Специалист не сомневается, что россияне увидят активного главу правительства, хорошо справляющегося со своими обязанностями.
Как отметил астролог, Мишутин родился в год огненной Лошади в период, которому покровительствует знак Рыбы. Дата рождения нового премьера — 3 марта является особенной. Обычно она указывает на людей, обладающих математическим складом ума и высоким IQ. По словам Безбородного, Мишустину благоволит фортуна.

Россияне могут ожидать от нового главы правительства прогрессивной работы в области информационных технологий. Мишустин будет очень деятельным премьер-министром.



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