Евросоюз продолжит работать с украинским правительством независимо от отставки действующего состава – посол ЕС

17.01.2020, 17:18, Новости дня

Евросоюз продолжит работать с украинским правительством независимо от отставки действующего состава. Об этом «Громадському» сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

По его словам, у Евросоюза и у него лично сложились хорошие рабочие отношения с действующим составом Кабмина и некоторыми отдельными министрами. Посол подчеркнул, что вне зависимости от направления развития политических событий сотрудничество между правительством Украины и Евросоюзом продолжится, а информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не повлияет на его объем.

Маасикас отметил, что изменения во внутренней политике государства являются подтверждением жизнеспособности украинской демократии.

15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он «полный профан в экономике», у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. «Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет», – сказано в сообщении.  

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства». 

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала правозащитников из международных организаций помочь спасти украинцев, которых в Крыму лишили свободы российские оккупационные власти. Об этом она написала в Facebook 17 января. «Рустем Шейхалиев, Владлен Абдулкадыров – помещены в психиатрическую больницу, Олег Приходько – изолирован от внешнего мира, Тофик Абдулгазиев и Джемиль Гафаров – оставлены умирать в СИЗО. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика