Евросоюз продолжит работать с украинским правительством независимо от отставки действующего состава – посол ЕС

Евросоюз продолжит работать с украинским правительством независимо от отставки действующего состава. Об этом «Громадському» сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

По его словам, у Евросоюза и у него лично сложились хорошие рабочие отношения с действующим составом Кабмина и некоторыми отдельными министрами. Посол подчеркнул, что вне зависимости от направления развития политических событий сотрудничество между правительством Украины и Евросоюзом продолжится, а информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не повлияет на его объем.

Маасикас отметил, что изменения во внутренней политике государства являются подтверждением жизнеспособности украинской демократии.

15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он «полный профан в экономике», у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. «Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет», – сказано в сообщении.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства».

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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