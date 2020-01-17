11 американских военнослужащих госпитализированы после иранской атаки на прошлой неделе

По словам американских военных, 11 военнослужащих госпитализированы с симптомом сотрясения мозга после нападения Ирана на прошлой неделе на иракские базы, где размещались войска США.

Атака иранскиx баллистических ракет на две иракские базы была предпринята в ответ на удар беспилотника США, в результате которого был ликвидирован иранский генерал Кассем Сулеймани, командующий элитным подразделением Ирана «Кудс».

Капитан Билл Урбан, представитель Центрального командования США, заявил в четверг что, «несмотря на то что во время нападения Ирана на авиабазу Аль-Асад 8 января не погиб ни один военнослужащий США, некоторые из них прошли курс лечения и до сих пор остаются в госпитале».

Военнослужащие находятся в госпиталях Германии и Кувейта.

«Ожидается, что все они вернутся в Ирак», — отметил Урбан.

Президент США Дональд Трамп заявил после нападения Ирана, что ни один военнослужащий США не пострадал.

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