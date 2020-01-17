Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины в пятницу написал заявление об отставке. Заявление было опубликовано на официальной странице Гончарука в Фейсбуке. Премьер-министр заявил об отставке сразу после того, как в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором участвовали сам Гончарук и члены его кабинета.

На записи можно услышать голос премьер-министра, который пренебрежительно отзывался о понимании президентом экономических вопросов. В заседании, как предполагается, также участвовали министр финансов Оксана Маркарова, первый зампредседателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие высокопоставленные чиновники.

В своем обращении, опубликованном в Фейсбуке, Гончарук написал, что он занял пост премьер-министра, чтобы воплотить в жизнь программу президента Владимира Зеленского. Гончарук назвал Зеленского «примером открытости и порядочности».

В связи с утечкой аудиозаписи, Гончарук сказал, что он написал прошение об отставке и направил его президенту «чтобы снять любые сомнения относительно нашего уважения и доверия» к Владимиру Зеленскому.

Прошение об отставке премьера также должно быть утверждено Верховной радой.

Президент Владимир Зеленский рассмотрит прошение об отставке и вынесет свое решение, говорится в заявлении офиса президента Украины. Президент также потребовал от правоохранительных органов за две недели установить лиц, причастных к записи разговоров во время заседания правительства

«Требую, чтобы за две недели, как можно быстрее мы с вами получили информацию – кто вел записи… Найти, кто это сделал, и разобраться с этим», – подчеркнул Владимир Зеленский.

«В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет», – отметил Зеленский.

Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, с которой был обнародован первый отрывок, длилась пять часов.

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