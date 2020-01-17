Известны все полезные свойства черного винограда

Команда ученых сообщила, что черный виноград является крайне полезным для человеческого организма, поскольку он содержит огромное количество витаминов, минералов и микроэлементов.

Всем известно, что фрукты являются очень полезными для человеческого организма, поскольку они содержат немало витаминов. Однако нередко люди забывают, что полезными являются абсолютно все фрукты, но они абсолютно по-разному влияют на человеческий организм. Так эксперты в ходе недавно проведенного исследования выяснили, что именно черный виноград способен улучшить баланс сахара в крови. Также он регулирует уровень инсулина и повышает чувствительность к нему. Кроме того, оказалось, что черный виноград очень важен для работы сердца, ведь содержащиеся в нем вещества способствуют снижению риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Исследователи отметили, что черный виноград является наиболее полезным сортом винограда.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что действия иранских военных, которые сбили на прошлой неделе украинский самолет, были вызваны «нервозностью» Тегерана, получившего сообщения о «предполагаемом присутствии» американских истребителей F-35 у своих границ. «…В воздухе были минимум шесть [американских] F-35 — в воздушном пространстве прямо на границе Ирана. Это информация, которая, я […]