Найден уникальный способ определять преступников

Эксперты из Новой Зеландии заявили, что отныне они будут определять преступников с помощью уникального способа, который заключается в анализе мозговых волн.
В течение трех лет исследователи из Университета Кентербери в Новой Зеландии работали над проверкой технологии судебно-медицинского анализа мозговых волн. Известно, что данный способ работает на основе электроэнцефалограммы для обнаружения признаков, указывающих на наличие знаний, содержащихся в главном органе центральной нервной системы. Специалисты сообщили, что полученные знания могут свидетельствовать о том, были ли человек вовлечен в преступном поведении.
Результаты подтвердили ожидания ученых относительно точности и надежности технологии. Предполагается, что уже в ближайшем будущем она будет активно использоваться для ее тестирования.
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