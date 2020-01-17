Опровергнута польза сырых овощей для организма

Американские специалисты поделились результатами недавно проведенного исследования, в ходе которого им удалось опровергнуть существующий миф о пользе для человеческого организма сырых овощей.

На протяжении длительного периода времени среди населения было распространено мнение, согласно которому для организма крайне полезными являются именно сырые овощи. Сотрудники Гарвардского университета решили проверить, насколько полезными на самом деле являются сырые овощи для человеческого организма и выяснилось, что они только вредят микрофлоре кишечника. Чтобы получить неоспоримые доказательства сделанных выводов, были проведены эксперименты с лабораторными грызунами, а затем с людьми.

В итоге исследователи рассказали, что в ряде случаев сырые овощи негативно влияют на сырые овощи, однако это вовсе не значит, что они отравляют организм человека. Тем не менее, термически обработанные овощи способны принести организму намного больше пользы, чем сырые.

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