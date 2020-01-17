Мнение: Инвестиционная привлекательность России, 800 «украденных» миллиардов и стагнация экономики

1. В конце прошлого года я писал о том, что эксперты американского агентства Bloomberg признали Россию самой привлекательной в мире страной для инвестиций. Оказывается, примерно к тому же выводу пришли европейские экономисты. Вот что об этом рассказывает genby:

https://genby.livejournal.com/813470.html

Пишет Дойче Велле. На английском конечно. На русском «Немецкая волна» такого не напишет.

«Немецкая волна» цитирует Центр европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме.

Их последнее исследование, предыдущее было в 2017 году показало, что на развивающихся рынках в 2019 Россия обогнала Турцию, по самым благоприятным условиям для инвестиций и общей привлекательности открытия бизнеса. <…>

Но и это не главное. Это индекс привлекательности инвестиций для развивающихся рынков. Для своих «развитых» стран ОЭСР он даётся отдельно. Хоть и считается по тем же методикам.

Германия упала на 4 позиции, на уровень Мексики. Что там случилось? А Россия в общем рейтинге где то между Голландией и Финляндией.

Интересно, на какое место бы вознеслась бы Россия, если бы не традиционное мнение Запада о российских институтах власти. Если скажем дать российской власти нейтральные бразильские оценки, то Россия сразу вознесется на первое место, как лучшая в мире страна для инвестиций.

2. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин объявил, что объем денег, украденных из бюджета России, оценивается в пределах двух-трех миллиардов рублей в год. Кроме того, в 2019 году было выявлено нарушений в бюджетной сфере ещё на 800 миллиардов:

https://lenta.ru/news/2020/01/14/money/

Лет 10 назад сторонники оппозиции немедленно взяли бы эту цифру на вооружение и начали кричать изо всех щелей про «800 украденных миллиардов», не разбираясь в деталях. Поступают ли так современные борцы с режимом, или всё-таки они успели поумнеть?

По словам Кудрина, около трети всех нарушений — это ошибки в бухгалтерском учёте, которые исправляют по результатам проверок, и ещё треть — нарушения процедур закупок, что не является уголовным преступлением. То есть речь идёт не об украденных деньгах, а, по большей части, просто о неправильно оформленных бумагах.

Впрочем, оппозиционеры могут не терять надежду— не исключено, что господин Кудрин ещё порадует их действительно серьёзными разоблачениями:

https://lenta.ru/news/2020/01/15/za_chto/

В ближайшие годы главной задачей Счётной палаты станет изучение эффективности госкомпаний и госкорпораций. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин. В частности, он пригрозил проверить эффективность «Газпрома», РЖД и «Ростеха»…

3. Коллега monetam приводит рассуждения про стагнацию в экономике России и её причины. Главная мысль – внутренний рынок в стране заполнен, а на внешние нас пускать не хотят:

https://monetam.livejournal.com/1238092.html

Я думаю проблема в основном психологическая. За сытые нулевые и первую половину десятых привыкли к росту всего на свете и сейчас не понимают, как можно жить в условиях насыщенного рынка. Придётся привыкать работать с низкой маржой и в условиях жёсткой конкуренции. То есть мы, наконец, пришли в «нормальную рыночную экономику» и оказалось, что это не полное счастье и богатство, а тяжелая работа.

С высказанными тезисами нельзя вполне согласиться. Если брать последние данные за 2018 год, то у нас не стагнация, а небольшой рост – 2,3%. Для развивающейся страны это мало, но для развитой страны, которой по многим показателям является Россия, это хоть и не лучший, но вполне нормальный показатель.

Также не могу согласиться с тем, что российский внутренний рынок полностью насыщен. Далеко не всё ещё было импортозамещено, многие услуги у нас также ещё не настолько развиты, как на Западе. Предпринимателей в стране по-прежнему не хватает, и поле деятельности для них огромное.

И тем не менее, можно сказать, «в главном-то он прав». Конкуренция во многих сферах действительно усиливается, и необходимо привыкать работать в новых условиях. Включение печатного станка и массовая раздача денег проблемы роста экономики не решит, что бы там ни говорили банкиры с коммунистами.

Что же нам делать в этой ситуации?

Работать, мотыжить свой участок. Ничего лучше пока что для роста экономики не придумали. Хорошо работать, грамотно вести финансовые дела, разумно потреблять (стараясь налегать на российского производителя) — вот единственный известный мне надёжный рецепт.

Источник: Место для дискуссий

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