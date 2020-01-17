Ведущий телеканала «Россия 24» назвал «перебором» семиминутный сюжет о Путине

17.01.2020, 17:06, Новости дня

17 января ведущий телеканала «Россия 24» Антон Борисов заявил журналистам в российском Кургане, что семиминутный сюжет о президенте РФ Владимире Путине – «перебор». Об этом сообщает российское агентство Znak.

По словам телеведущего, для материала о главе Кремля хватило бы и двухминутного сюжета.

«Когда я учился на журфаке, нас учили, что любую историю в новостях можно раскрыть за полторы минуты», – подчеркнул Борисов.

Он также назвал проявлением цензуры отсутствие в российском телеэфире новостей о митингах в Москве.

Борисов работает на телеканале «Россия 24» с 2006 года. В 2004 году он окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 17 января ведущий телеканала «Россия 24» Антон Борисов заявил журналистам в российском Кургане, что семиминутный сюжет о президенте РФ Владимире Путине – «перебор». Об этом сообщает российское агентство Znak. По словам телеведущего, для материала о главе Кремля хватило бы и двухминутного сюжета. «Когда я учился на журфаке, нас учили, что любую историю в новостях можно раскрыть […]

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