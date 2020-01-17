Автоновости: На тесты вышел самый большой кроссовер Volkswagen

На данный момент самым крупным вседорожником бренда считается Teramont, который на других рынках известен под именем Atlas. Но скоро ситуация изменится: компания начала активные тесты модели SMV – серийной версии недавнего концепта.

Фотошпионы поймали тестовый прототип на территории Швеции – по всей видимости, кроссовер проходит там испытания морозами. И, судя по фото, серийный VW SMV не слишком сильно будет отличаться от концепта, хотя воздухозаборники в его бамперах значительно меньше, а борта почти лишены эффектных выштамповок.

Вот как будет выглядеть новый Volkswagen Tiguan

Удалось фотографам заглянуть и внутрь кроссовера, где, как оказалось, найдут применение усеченное снизу рулевое колесо, цифровая приборная панель с относительно компактным экраном мультимедийной системы, а также миниатюрный джойстик коробки передач, вынесенный на своего рода подиум. Под ним, похоже, организовано место для хранения мелочей.

Ранее сообщалось, что основой моторной гаммы для семиместного кроссовера станет 2-литровый турбомотор, который, по всей видимости, предложат в разных вариантах отдачи (на "Терамонте" он развивает 220 л.с.). Топовым же предложением назначат экстравагантный VR6 объемом 2,5 л, который считается прерогативой китайского рынка. На SMV он сможет обеспечить до 295 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

При этом, несмотря на тесты кроссовера в Европе, VW SMV вряд ли выберется куда-либо дальше рынка Поднебесной. Ожидается, что дебют серийной версии вседорожника состоится в нынешнем году.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 17 января ведущий телеканала «Россия 24» Антон Борисов заявил журналистам в российском Кургане, что семиминутный сюжет о президенте РФ Владимире Путине – «перебор». Об этом сообщает российское агентство Znak. По словам телеведущего, для материала о главе Кремля хватило бы и двухминутного сюжета. «Когда я учился на журфаке, нас учили, что любую историю в новостях можно раскрыть […]