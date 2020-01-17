Автоновости: Новый порядок медосмотра водителей определят уже скоро

Новый порядок получения медсправок для водителей, включающий в себя тест на наркотики, уже устроил скандал в конце ноября 2019 года, спровоцировав огромные очереди и вынудив вмешаться президента России. Тогда Минздраву пришлось спешно отменять новую норму, но это была лишь временная мера. Окончательное решение по новому порядку будет принято уже совсем скоро.

С тем, как теперь водители будут проходить межкомиссию и получать справки, Минздрав окончательно определится в февраля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного внештатного нарколога ведомства Евгения Брюна.

"Сейчас обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств. Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части", — сказал Брюн на форуме "Здоровая Москва".

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин резко раскритиковал новый порядок медицинского освидетельствования, который должен был вступить в силу уже 22 ноября и привел бы к радикальному подорожанию всей процедуры. Острую тему с получением справок поднял столичный мэр Сергей Собянин в ходе церемонии открытия первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД), на которой присутствовал и глава государства.

Новый алгоритм получения медицинского освидетельствования включал в себя новый "тест" на употребление наркотиков, что привело бы к значительному удорожанию водительских справок. Многие медучреждения резко повысили стоимость прохождения освидетельствования, и в некоторых регионах она достигла бы 5 и даже 7,5 тысяч рублей. В результате в последние дни во многих наркологических диспансерах возник настоящий коллапс, поскольку граждане пытались получить заветные медсправки до 22 ноября по старому порядку — и радикально дешевле. Очереди растянулись на сотни человек и многие часы ожидания, что, конечно, вызвало шквал критики среди населения.

"Чушь какая-то! У нас минимальный уровень оплаты труда составляет 11 280 рублей. И такую зарплату получают 3 млн и 200 тысяч человек, да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и поменьше платят. Если справка стоит 5 тысяч, то это ползарплаты надо выложить?", — так отреагировал Владимир Путин на ситуацию с новым порядком, на которую обратил внимание Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что помимо неадекватных ценников есть еще одна важная проблема — многие диспансеры элементарно не готовы к проведению тестов из-за отсутствия оборудования и реактивов.

В итоге Минздрав был вынужден резко изменить курс и экстренно отложить введение нового порядка освидетельствования. "С учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан Министром и направлен на государственную регистрацию", — написал в своем Telegram-канале замглавы ведомства Олег Салагай.

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