Врачи раскрыли простой способ похудения

Японские исследователи назвали самый простой способ избавиться от лишних килограммов. Ученые установили, что регулярное употребление воды поможет сжечь жир.

Специалисты рекомендуют сразу после пробуждения пить стакан воды комнатной температуры. По их словам, вода натощак активизирует работу кишечника и выводит из организма вредные вещества, передает ToDay News Ufa.

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