Осужденного в США помиловали за несколько часов до смертной казни

Приговоренного к смертной казни американца Джимми Медерса помиловали за несколько часов до исполнения приговора, информирует UPI со ссылкой на главу Совета по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Джорджия Терри Барнарда.
Медерс был приговорен в смерти в 1989 году за убийство сотрудника круглосуточного магазина во время ограбления, информирует РИА «Новости».
Барнарда заявил, что решение о замене высшей меры наказания на пожизненное заключение было принято на основании всех фактов, связанных с делом, в том числе решении присяжных в 1987 году. Тогда присяжные выступили за пожизненный срок для Медерса, однако законы штата не предполагали такого наказания.
«Совет решил помиловать обвиняемого на основании того, что у него не было судимости до совершения преступления. Кроме того, у него было только одно незначительное нарушение за более чем 30 лет в камере смертников и «явное желание присяжных» во время судебного разбирательства приговорить его к пожизненному заключению», – сказано в заявлении.
Медерс должен был стать 53-м заключенным, которого казнили в штате Джорджия при помощи смертельной инъекции.
Ранее в США казнили серийного убийцу Роберта «Бобби» Джо Лонга, который признался в расправе над восемью женщинами в 1984 году.
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