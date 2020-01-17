Видео: Германия выставила РФ счет за войну с Польшей

17.01.2020, 17:05, Новости дня

Немецкие депутаты Европарламента решили поддержать Польшу, обвинили Россию в «фальсификации истории» – и наврали.

Теги: 

история
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фальсификация истории
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Вторая мировая война
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Россия и Германия
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Россия и Польша
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Дмитрий Бавырин



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