Видео: Германия выставила РФ счет за войну с Польшей

Немецкие депутаты Европарламента решили поддержать Польшу, обвинили Россию в «фальсификации истории» – и наврали.
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фальсификация истории
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Вторая мировая война
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Россия и Германия
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Россия и Польша
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Дмитрий Бавырин
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