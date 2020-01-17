Ученые назвали способ избавиться от «старческого запаха» тела после 40 лет

17.01.2020, 17:04, Разное

Японские исследователи озвучили способ, который поможет избавиться от специфического запаха, присутствующего личностям после 40 лет. Подобный аромат могут провоцировать выделения кожного газа под названием 2-ноненаль.
Научные сотрудники заявили, что существует метод, который способен снизить вышеназванные выбросы на кожу на 80%. Как установили ученые, употребление в пищу темной смородины как добавки может помочь людям избавиться от характерного запаха, часто ассоциирующегося с престарелыми гражданами. С возрастом клетки и сальные железы переживают атаки, связанные с перекисным окислением липидов. Происходит расщепление жиров, при котором организм выделяет чрезмерное количество свободных радикалов. Так как черная ягода – это мощный антиоксидант, она защищает здоровье клеток ПОЛ. По мнению специалистов, за счет этого снижается выброс газов.

В эксперименте участвовала группа из 14 человек от 49 до 64 лет. Добровольцы принимали добавку из смородины в виде порошка на протяжении 7 дней. Согласно результатам, в среднем ягоды убавили кожные выбросы на 28%. У 6 исследуемых они уменьшились до 69%, а у 2-х – до 82%. Излишний запах тела способен сильно повлиять на самооценку человека. Как показал эксперимент, существенное снижение резкого аромата у людей после 40 лет может достигаться с помощью изменения рациона.

Усугубить этот процесс могут: жара, физические упражнения, лишний вес, гормональные изменения, диабет, болезни печени и почек. То же самое касается и некоторых лекарств, в том числе антидепрессантов.



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Последнее: Японские исследователи озвучили способ, который поможет избавиться от специфического запаха, присутствующего личностям после 40 лет. Подобный аромат могут провоцировать выделения кожного газа под названием 2-ноненаль. Научные сотрудники заявили, что существует метод, который способен снизить вышеназванные выбросы на кожу на 80%. Как установили ученые, употребление в пищу темной смородины как добавки может помочь людям избавиться от […]

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