Ученые назвали способ избавиться от «старческого запаха» тела после 40 лет

Японские исследователи озвучили способ, который поможет избавиться от специфического запаха, присутствующего личностям после 40 лет. Подобный аромат могут провоцировать выделения кожного газа под названием 2-ноненаль.

Научные сотрудники заявили, что существует метод, который способен снизить вышеназванные выбросы на кожу на 80%. Как установили ученые, употребление в пищу темной смородины как добавки может помочь людям избавиться от характерного запаха, часто ассоциирующегося с престарелыми гражданами. С возрастом клетки и сальные железы переживают атаки, связанные с перекисным окислением липидов. Происходит расщепление жиров, при котором организм выделяет чрезмерное количество свободных радикалов. Так как черная ягода – это мощный антиоксидант, она защищает здоровье клеток ПОЛ. По мнению специалистов, за счет этого снижается выброс газов.

В эксперименте участвовала группа из 14 человек от 49 до 64 лет. Добровольцы принимали добавку из смородины в виде порошка на протяжении 7 дней. Согласно результатам, в среднем ягоды убавили кожные выбросы на 28%. У 6 исследуемых они уменьшились до 69%, а у 2-х – до 82%. Излишний запах тела способен сильно повлиять на самооценку человека. Как показал эксперимент, существенное снижение резкого аромата у людей после 40 лет может достигаться с помощью изменения рациона.

Усугубить этот процесс могут: жара, физические упражнения, лишний вес, гормональные изменения, диабет, болезни печени и почек. То же самое касается и некоторых лекарств, в том числе антидепрессантов.

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Последнее: Японские исследователи озвучили способ, который поможет избавиться от специфического запаха, присутствующего личностям после 40 лет. Подобный аромат могут провоцировать выделения кожного газа под названием 2-ноненаль. Научные сотрудники заявили, что существует метод, который способен снизить вышеназванные выбросы на кожу на 80%. Как установили ученые, употребление в пищу темной смородины как добавки может помочь людям избавиться от […]