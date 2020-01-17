Проезд по ЗСД с 18 января дорожает

С 18 января увеличивается стоимость проезда по скоростной автомагистрали ЗДС. Подорожание коснется автомобилистов, оплачивающих как наличными в тарификации по зонам, так и по системе Flow+.

Изменение тарифов не отменит принцип выгодных условий для водителей, регулярно пользующихся ЗДС и оплачивающих поездки по транспондеру, благодаря чему на высоком уровне сохраняются электронные переводы и пропускная способность точек оплаты на наиболее востребованной дороге РФ. Стоимость проезда при наличных платежах повысится до 150 рублей, а при использовании транспондеров цена останется ниже, но будет зависеть от маршрутов и загруженности съездов. По мнению экспертов, это поможет перераспределять потоки транспорта на альтернативные развилки и сократить пользователям ЗСД время поездок.

Не поменяются в связи с подорожанием тарифные опции. Автомобилистам, пользующимся ими, предоставляется возможность ездить по ЗСД без каких-либо ограничений ежедневно и по прежней стоимости.

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