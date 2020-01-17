Российских футболистов заподозрили в ставках на матчи своих клубов

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев сообщил, что 24 января комитет рассмотрит дела трех футболистов, уличенных в ставках на матчи своих клубов.

«Пока не будем называть игроков, у нас работает комиссия, которая разбирает ситуацию. Когда все определится, мы все скажем, сейчас говорить бесполезно», – сказал Андреев, передает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что все трое выступают за команды ПФЛ (третий дивизион чемпионата России).

Он уточнил, что сейчас пока рано говорить о конкретных мерах наказания. «Им грозят санкции, предусмотренные в нашем регламенте, в зависимости от степени нарушения: от замечания до дисквалификации, отстранения от футбола или денежного штрафа», – сказал глава комиссии по этике РФС.

Ранее сообщалось, что российские футбольные клубы обвинили в договорных матчах за рубежом.

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Последнее: Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев сообщил, что 24 января комитет рассмотрит дела трех футболистов, уличенных в ставках на матчи своих клубов. «Пока не будем называть игроков, у нас работает комиссия, которая разбирает ситуацию. Когда все определится, мы все скажем, сейчас говорить бесполезно», – сказал Андреев, передает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что все […]