Мишустин назначил нового главу ФНС

17.01.2020, 16:58, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы правительства, передает ТАСС.

До недавнего времени ФНС возглавлял сам Мишустин, в среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. В четверг глава государства подписал указ о назначении Мишустина премьером.

Даниил Егоров на данный момент на сайте ФНС числится замглавы службы.

Егоров родился в 1975 году в Москве, в 1998 году он окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция.

С 2009 по 2010 год трудился на должности заместителя начальника отдела контрольной работы Управления ФНС РФ по Москве, с 2010 по 2011 замещал должность начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника Управления и начальника Управления досудебного аудита ФНС.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев сообщил, что 24 января комитет рассмотрит дела трех футболистов, уличенных в ставках на матчи своих клубов. «Пока не будем называть игроков, у нас работает комиссия, которая разбирает ситуацию. Когда все определится, мы все скажем, сейчас говорить бесполезно», – сказал Андреев, передает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что все […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика