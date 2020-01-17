Мишустин назначил нового главу ФНС

Премьер Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы правительства, передает ТАСС.
До недавнего времени ФНС возглавлял сам Мишустин, в среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. В четверг глава государства подписал указ о назначении Мишустина премьером.
Даниил Егоров на данный момент на сайте ФНС числится замглавы службы.
Егоров родился в 1975 году в Москве, в 1998 году он окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция.
С 2009 по 2010 год трудился на должности заместителя начальника отдела контрольной работы Управления ФНС РФ по Москве, с 2010 по 2011 замещал должность начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника Управления и начальника Управления досудебного аудита ФНС.
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