«Мы действительно делали что-то не так, всей страной». Фигуранты дела «Сети» выступили в суде с последним словом

Фигуранты дела «Сети» выступили в Приволжском окружном военном суде с последним словом. Приговоры семи обвиняемым огласят 10 февраля. Об этом пишет «Новая газета».

«Мы все виновны только в том, что допустили то, что происходит сейчас в нашей стране, что это возможно. У нас в стране тяжело с правосудием. Просидев два года с лишним в камере, анализировал как здесь оказался. Один вывод: мы действительно делали что-то не так, всей страной», — приводит издание слова обвиняемого Дмитрия Пчелинцева.

Защита в ходе прений настаивала на том, что обвинение в создании и участии в террористическом сообществе необосновано. По словам адвокатов, доказательств причастности фигурантов дела нет, а в обвинении есть нестыковки. Кроме того, они утверждают, что часть улик сфальсифицированы, а признательные показания были получены под пытками.

Ранее прокуратура потребовала приговорить обвиняемых к срокам от 6 до 18 лет заключения.

Всего по делу проходят 11 анархистов и антифашистов из Петербурга и Пензы. По версии следствия, речь идет о террористической организации, ячейки которой якобы есть в Москве, Петербурге, Пензе и в Белоруссии.

Следствие считает, что участники сообщества готовили теракты в России, чтобы поднять вооруженный мятеж. Обвиняемые по делу неоднократно рассказывали о психологическом давлении, пытках током и оружии, которое сотрудники ФСБ им подбросили. Некоторые из них отказались от признательных показаний и сообщили, что дали их под пытками.

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Последнее: Фигуранты дела «Сети» выступили в Приволжском окружном военном суде с последним словом. Приговоры семи обвиняемым огласят 10 февраля. Об этом пишет «Новая газета». «Мы все виновны только в том, что допустили то, что происходит сейчас в нашей стране, что это возможно. У нас в стране тяжело с правосудием. Просидев два года с лишним в камере, […]