В Самарской области вслед за собаками разрешили отстреливать голубей и ворон

Департамент охоты и рыболовства Самарской области разрешил до конца 2020 года отстрел серых ворон и сизых голубей ради обеспечения безопасности полетов в окрестностях аэропорта «Курумоч», сообщает «Интерфакс».

«Отстрел разрешен с подхода, из засады, с манком, в том числе электронным, с собаками охотничьих пород и ловчими птицами, также уничтожение гнезд серых ворон. Разрешается пользоваться охотничьим огнестрельным оружием, пневматическими охотничьими ружьями при добыче серой вороны», — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте считают, что в регионе всего около 2500 голубей и больше 3000 ворон.

Ранее департамент разрешил охотникам отстреливать бродячих собак, чтобы сохранить популяцию косуль.

Свое решение департамент объяснил тем, что в прошлом году из-за большого количества снега косули стали выходить на дорогу и к населенным пунктам в поисках еды, там на них нападали стаи собак. В результате 2019 год в Самарской области стал рекордным по количеству погибших косуль. Установить точно число жертв невозможно, «но уже понятно, что оно исчисляется многими десятками животных».

В сообщении отмечается, что дикие собаки входят в перечень охотничьих ресурсов, поэтому на них можно охотиться в тот же период, что и на пушных животных — с 20 марта по 20 мая и я 1 июня по 28 февраля.

В департаменте считают, что для сохранения популяции косуль «и других ценных животных» вести борьбу с дикими собаками нужно круглогодично.

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