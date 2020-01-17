В Самарской области вслед за собаками разрешили отстреливать голубей и ворон

Департамент охоты и рыболовства Самарской области разрешил до конца 2020 года отстрел серых ворон и сизых голубей ради обеспечения безопасности полетов в окрестностях аэропорта «Курумоч», сообщает «Интерфакс».
«Отстрел разрешен с подхода, из засады, с манком, в том числе электронным, с собаками охотничьих пород и ловчими птицами, также уничтожение гнезд серых ворон. Разрешается пользоваться охотничьим огнестрельным оружием, пневматическими охотничьими ружьями при добыче серой вороны», — говорится в сообщении ведомства.
В департаменте считают, что в регионе всего около 2500 голубей и больше 3000 ворон.
Ранее департамент разрешил охотникам отстреливать бродячих собак, чтобы сохранить популяцию косуль.
Свое решение департамент объяснил тем, что в прошлом году из-за большого количества снега косули стали выходить на дорогу и к населенным пунктам в поисках еды, там на них нападали стаи собак. В результате 2019 год в Самарской области стал рекордным по количеству погибших косуль. Установить точно число жертв невозможно, «но уже понятно, что оно исчисляется многими десятками животных».
В сообщении отмечается, что дикие собаки входят в перечень охотничьих ресурсов, поэтому на них можно охотиться в тот же период, что и на пушных животных — с 20 марта по 20 мая и я 1 июня по 28 февраля.
В департаменте считают, что для сохранения популяции косуль «и других ценных животных» вести борьбу с дикими собаками нужно круглогодично.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Фигуранты дела «Сети» выступили в Приволжском окружном военном суде с последним словом. Приговоры семи обвиняемым огласят 10 февраля. Об этом пишет «Новая газета». «Мы все виновны только в том, что допустили то, что происходит сейчас в нашей стране, что это возможно. У нас в стране тяжело с правосудием. Просидев два года с лишним в камере, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Болгарию поступил российский газ по «Турецкому потоку» / 1 января
- Аваков допустил возможность работы украинских радикалов-убийц Шеремета в интересах России / 12 декабря
- Bloomberg — несмотря на угрозы Вашингтона, Турция начинает испытания ЗРК С-400 / 25 ноября
- Автоновости: В Jaguar Land Rover рассказали, как повысят российские цены в 2020 году / 24 декабря
- Свитолина претендует на награду за лучший удар 2019 года по версии WTA / 18 декабря
- Лавров рассказал о советском меме в ООН «Лучше быть красным, чем мертвым» / 24 ноября
- Губерниев заступился за Татьяну Тарасову / 16 декабря
- США обеспокоены российским законом об «иностранных агентах» / 1 декабря