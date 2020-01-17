Исполняющие обязанности вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец не войдут в новое правительство. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников.

Издание напоминает, что Чуйченко — давний соратник экс-премьера Дмитрия Медведева, они вместе учились на юридическом факультете ЛГУ. В 2008 году Чуйченко стал помощником президента Дмитрия Медведева и возглавил контрольное управление в администрации президента, которое следит, как министерства и ведомства исполняют законы, указы и распоряжения главы государства. в 2018 году он стал вице-премьером.

Голодец курировала вопросы культуры, спорта и туризма на посту вице-премьера. О том, что она не войдет в новое правительство изданию рассказали три источника, близкие к подавшему в отставку правительству.

По словам одного из собеседников РБК, первым заместителем Михаила Мишустина может стать действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов. Сейчас обязанности первого вице-премьера исполняет министр финансов Антон Силуанов.

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