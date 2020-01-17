Сотрудник ярославской ИК-1 получил 3,5 года колонии за избиение заключенного

17.01.2020, 16:57, Новости дня

Заволжский районный суд Ярославля приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего инспектора отдела безопасности ярославской ИК-1 Максима Яблокова по обвинению в избиении заключенного,м сообщает телеграм-канал «Ярославское дело».

Прокурор просил приговорить его к пяти годам колонии, лишить звания лейтенанта и запретить в течение двух лет занимать руководящие должности. Лишать Яблокова звания суд отказался.

Накануне фонд «Общественный вердикт»  опубликовал видеозапись, на которой сотрудники ИК-1, в том числе Яблоков, избивают прибывших с этапа заключенных. Запись была сделана в декабре 2016 года.

Яблоков признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против коллег. По его словам, приказ об избиении осужденных получил от замначальника ИК-1 Игита Михайлова.

15 января Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего сотрудника исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, обвиняемого в пытках осужденного Евгения Макарова. Ефремова лишили звания капитана и запретили ему два года занимать руководящие должности в правоохранительных органах.

 

Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео, где Ефремов сначала наблюдает за пытками Макарова, а потом бьет его по голове. По уголовному делу о пытках в ярославских колониях проходят больше десяти человек.



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